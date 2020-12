Società furente dopo il tracollo di Bergamo: Fiorentina in ritiro da domani

Aria pesante, pesantissima in casa Fiorentina. E non potrebbe essere altrimenti dopo la rotonda sconfitta contro l’Atalanta per 3-0. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, la società, a partire dal presidente Rocco Commisso passando per i dirigenti, è furente per la pessima prestazione di Bergamo. La squadra andrà in ritiro da domani, lunedì 14 dicembre. Non da oggi perché mancano i tempi tecnici per organizzare il tutto a livello logistico.