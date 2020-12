PAGELLE VN- Non basta un super Dragowski ad evitare l’ennesimo tracollo viola

DRAGOWSKI 6.5: Nel drammatico pomeriggio della Fiorentina, l’unico che spicca è il portierone polacco. Subisce tre gol sui quali è sostanzialmente incolpevole, ma compie tre prodezze assolute nella prima frazione. Chiude la porta a Zapata su due colpi di testa ravvicinati e mette la manona su Freuler. Senza di lui il passivo sarebbe stato ancora peggiore.

BIRAGHI 4.5: Partita negativa di tutta la Fiorentina, ma l’esterno ci mette del suo per rendere ancora più nero il pomeriggio. Sbaglia tutti i cross che prova ad effettuare, non riesce mai a farsi vedere dai compagni, e commette moltissimi errori in difesa. Decisamente involuto.

