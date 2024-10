Kean in dubbio per Lecce. Le alternative non convincono: rischio emergenza

Kean recupererà?

Moise in questi giorni seguirà un percorso specifico, lavorando alternando un lavoro personalizzato e quello in gruppo. Le sensazioni al Viola Park comunque non sono troppo negative. La sua convocazione per Lecce non dovrebbe essere in dubbio, poi starà a Palladino decidere come e se schierarlo. La problematica andrà comunque gestita per qualche tempo, anche perché già con il Milan Kean ha giocato con più di qualche fastidio. Resta una situazione in divenire, ma gli occhi al Viola Park sono tutti per lui. Lo riporta La Nazione