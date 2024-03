Milenkovic e Biraghi: da Astori a Barone. Adesso i leader devono uscire fuori

La giornata di ieri è stata quella del ritorno in campo per i ragazzi di Italiano. La seduta sotto gli occhi di Commisso è durata un’ora e mezzo, ed è iniziata con un grande cerchio: staff tecnico, giocatori, dirigenti e proprietà si sono abbracciati in ricordo del dg Joe Barone. Le parole del tecnico viola sono risuonate in tutto il centro sportivo: "Da oggi andiamo in campo, vinciamo e corriamo per il Pres". Senza dubbio il compito di Italiano non sarà facile, ma ad aiutarlo ci saranno sicuramente i leader dello spogliatoio, Biraghi e Milenkovic, entrambi presenti in prima squadra al momento della scomparsa del capitano Davide Astori. Insieme dovranno far capire cosa significa uscire tutti insieme da un momento complicato e come ognuno debba dare qualcosa in più, proprio come successo sei anni fa, dove la squadra allora allenata da Pioli si rilanciò in zona Europa. Biraghi cercherà di diventare ancora più leader di quello che è già, mentre Milenkovic, scelto proprio da Barone come immagine della società viola grazie ad un doppio rinnovo del contratto, dovrà dimostrare di essere un vero e proprio capitano senza fascia. Lo riporta La Repubblica