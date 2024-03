Ferrara: “Barone? Una sola persona non può sostituirlo. Firenze sa unirsi”

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così del difficile momento viola: "E' difficile raccontare eventi tragici nello sport, soprattutto di una persona che lascia una moglie e quattro figli. Joe Barone aveva dei modi tutti suoi, ma lo hanno portato a fare quello che ha fatto: tutto questo di fronte alla morte di una persona sparisce. Firenze è nel bene e nel male c'è, è quella che piangeva in Santa Croce, che si muove così perché questa è la sua storia. Se non ci fosse questa passione, qui il calcio non sarebbe questo. Dal punto di vista operativo, prima di mettere qualcuno al posto di Joe Barone passerà del tempo, soprattutto per rispetto. Qualcuno vicino a lui avrà delle responsabilità maggiori, come Pradè e Burdisso. Ma non sarà una sola persona a poter sostituire la sua figura.

Il fattore emotivo conterà tantissimo, non c'è niente di più forte di una spinta di questa portata. Firenze in questi mesi sarà più unita che mai. Ieri i calciatori hanno visto piangere famiglie, bambini, penso che non possano tirarsi indietro e non lo faranno sapendo quale era il desiderio e i patti che avevano stabilito. Da oggi hanno tutti un motivo in più. Il ruolo di Italiano adesso? Sarà difficilissimo, anche lui imparerà tante cose che non avrebbe voluto imparare e dovrà essere il fratello maggiore più saggio. In questo momento non può pensare a 'vado o resto', c'è un aspetto professionale da portare avanti. Per determinare il futuro conteranno tantissimo i colloqui con il presidente, che in questo momento non sarà solo un datore di lavoro".