Radio Bruno: Fiorentina in campo. Commisso fino a giugno una possibilità

L'atmosfera al Viola Park è ancora di lutto, con le bandiere a mezz'asta all'ingresso. La Fiorentina, però, prova a ripartire dopo la giornata emotivamente molto difficile vissuta ieri. Quella dell'ultimo saluto di tutto il mondo viola al Dg Joe Barone, per la camera ardente allestita nel suo Viola Park. Proprio qui - racconta Radio Bruno Toscana - dove ieri tutte le squadre, dalla prima squadra al settore giovanile maschile e femminile, si erano fermate per rendergli omaggio. Rocco Commisso è arrivato stamattina presto al Viola Park, dove ha assistito all'allenamento e si è intrattenuto a colloquio con tutti i calciatori della Fiorentina. Tutti in campo, ad eccezione dei seiimpiegati con la propria Nazionale. Il patron ha voluto rimanere a contatto con la squadra. Anche se - riporta l'emittente - non è sicuro che resti fino al termine della stagione, come anticipato stamani dalla TGR. Al momento si tratta di una possibilità, ma non di una certezza. In un momento nel quale all'interno della Fiorentina si deve riorganizzare il quotidiano in tutti gli ambiti. Con un nuovo inizio necessariamente, perché l'ultima parola fino ad ora nella Fiorentina era sempre e comunque di Joe Barone.