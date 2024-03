TGR: “Commisso resterà a Firenze fino al termine della stagione”

Giunto ieri mattina a Firenze dopo quattro mesi trascorsi negli Stati Uniti, Rocco Commisso rimarrà in città fino a giugno. A rivelarlo è la Tgr Rai Toscana. Il presidente della Fiorentina, in Italia per salutare un'ultima volta l'amico Joe Barone, non partirà per Pozzallo con la delegazione viola. In Sicilia sabato si terrà una messa in ricordo del dg viola. Commisso non seguirà neppure i funerali in programma a New York, martedì. Il patron gigliato ha scelto di restare a Firenze, vicino all'ambiente e al popolo viola, fino al termine della stagione calcistica in corso.