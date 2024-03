Barone, data e sede del funerale a New York

Oggi si è svolto il primo di tre atti per l'ultimo saluto a Joe Barone, direttore generale della Fiorentina scomparso ieri a 57 anni. Dopo la giornata odierna a Firenze, domani il feretro si trasferirà a Pozzallo, città natale di Barone, per una camera ardente e successiva messa in suffragio, poi avverrà il trasferimento negli Stati Uniti, a New York. Lunedì 25 marzo si terrà la camera ardente dalle 14 alle 21 presso Sacred Hearts – St. Stephen Church, 125 Summit Street, Brooklyn, NY 11231. Il giorno seguente si svolgerà la messa, alle ore 10, presso Sacred Hearts – St. Stephen Church, 125 Summit Street, Brooklyn, NY 11231. Seguirà la sepoltura al Green Wood Cemetery, 500 25th Street, Brooklyn, NY 11232.