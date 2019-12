Mercato, ecco i nomi che Pradè ha in testa per puntellare la difesa

La Fiorentina ha le riserve contate, ed è per questo che Daniele Pradè sta pensando di rinforzare la difesa durante il mercato di gennaio, con un centrale di buon livello da affiancare ai titolarissimi. Secondo quando racconta La Repubblica, i nomi seguiti da vicino dal d.s. sono due, Bonifazi e Juan Jesus. Kevin Bonifazi è già stato seguito in estate, ha prospettiva e qualità, inoltre a Torino non sta trovando spazio, così come Juan Jesus a Roma, che con Fonseca difficilmente entra in rotazione. La Fiorentina ci proverà, per rinforzare la linea difensiva.