Lecce-Fiorentina, la sfida degli ex. I viola provano a scacciare i fantasmi

Sulle pagine del Tirreno troviamo un piccolo approfondimento sui tanti ex viola presenti tra le fila del Lecce, prossimo avversario della squadra di Italiano in campionato. Nell'organigramma del club salentino sono presenti Pantaleo Corvino, direttore sportivo con una esperienza lunghissima a Firenze a cui è sempre legatissimo nonostante non si sia lasciato in ottimi rapporti con la nuova società viola, e Sandro Mencucci, amministratore delegato viola ai tempi dei Della Valle.