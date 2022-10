Mandragora, la grande occasione. Le migliori condizioni per dimostrarsi colonna

Un segnale forte, per provare almeno a scalfire quella sensazione di incompiutezza che finora - tranne qualche eccezione - ha fatto da colonna sonora all'avventura in viola di Rolando Mandragora. L'occasione è dietro l'angolo, la trasferta della Fiorentina a Lecce senza lo squalificato Amrabat, ennesimo crocevia di una stagione che ancora non decolla. Per la squadra viola come per l'ex centrocampista di Juventus e Torino. Finora Italiano lo ha schierato spesso e volentieri nel ruolo di mezzala, lui si adatta senza problemi ma non ha fatto mistero di trovarsi più a suo agio da play basso. Il risultato? Un inizio incerto seguito dall'ultimo periodo in leggera crescita; niente di eccezionale, ma comunque un segnale positivo in mezzo a tanti punti interrogativi. Con il jolly tiro dalla distanza da prendere sempre in considerazione, arma preziosa nel contesto di una squadra che fatica tremendamente a segnare.