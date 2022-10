Barak-Mandragora: il duo che rilancia il centrocampo viola

Repubblica analizza ed elogia le prestazioni di due centrocampisti della Fiorentina: Mandragora e Barak. L'ex Torino è diventato una mezzala di riferimento per l'idea di gioco di Italiano. Colpisce un palo e serve ai compagni palloni importanti. Sembra aver trovato, con il tempo, la sua dimensione. Stesso discorso vale per Barak, ieri in gol. L'ex Verona si inserisce con continuità e dà al centrocampo viola quella qualità necessaria per esaltare il gioco del suo allenatore.