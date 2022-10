Derby tra soldi e sentimento, il derby di Corvino: tra flop e plusvalenze

Quella di domani al Via del Mare sarà la sfida dell'amarcord per Pantaleo Corvino, che a Firenze ha vissuto due cicli diversi e non paragonabili tra loro. La Nazione fa il punto sui giocatori "sopravvissuti" al cambio di proprietà presenti ancora in rosa - 9 per la precisione - e coloro che invece hanno lasciato i colori viola negli ultimi anni. Della prima squadra i reduci sono Biraghi, Terracciano, Milenkovic, Terzic, Castrovilli, Bianco, Zurkowski, Saponara e il fuori rosa Benassi, più i giovani e promettenti Sene e Krastev che orbitano intorno alla Primavera.

Tanti invece sono i giocatori che la nuova proprietà ha deciso di lasciare andare in questi ultimi anni. I portieri Lafont (ceduto al Nantes per 8 milioni) e Dragowski (allo Spezia per 2 milioni con il 50% sulla futura rivendita). In difesa sono stati ceduti Pezzella al Betis Siviglia (3,5 milioni), Vitor Hugo al Palmeiras (5 milioni), Ceccherini al Verona (3 milioni), Hancko allo Sparta Praga (2,5 milioni), Laurini al Parma (500.000 euro) ed il giovane Hristov (valutano 1 milione per liberare Italiano ed il suo staff dallo Spezia). In mediana troviamo la "plusvalenza" Veretout (17 milioni dalla Roma) e Dabo (500.000 euro ed il giovane Gentile dal Benevento), mentre in attacco Simeone (venduto al Cagliari per 16 milioni), ma soprattutto Chiesa e Vlahovic alla Juventus che hanno rimpinguato con oltre 120 milioni le casse viola.