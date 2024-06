Le parole di Pradè sono chiare: Lucas Beltran sarà al centro della Fiorentina

L’h a detto Daniele Pradè e poi sottolineato: «Beltran per noi è un calciatore forte, siamo contentissimi di averlo acquistato. E siamo convinti che farà benissimo». Parole pronunciate dal direttore sportivo in conferenza stampa esattamente una settimana fa, quando c’era sì da fare il bilancio della stagione appena conclusa, con excursus alla finale di Atene per la scia di malumore che aveva lasciato dietro di sé, ma c’era anche e soprattutto da proiettarsi nell’immediato futuro per tratteggiare programmi e ambizioni del club viola, e infine consegnarli alle aspettative dei tifosi. Lucas Beltran ha un posto di rilievo negli uni e nelle altre.