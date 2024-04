Le immagini tardive su Lookman e una gestione rivedibile. Perchè aspettare?

Il Corriere Fiorentino analizza la polemica nata dalle immagini del fuorigioco di Lookman, non divulgate subito di Mediaset. Il gol decisivo dell'ex Everton infatti è stato protagonista di un lungo check Var, con successiva convalida. La rete era regolare, ma le immagini chiare sono state diffuse solo ieri. Contrariamente a quello che accade di solito, quando le linee vengono pubblicate poco dopo l'accaduto. Lo stesso Nico ha postato sui social una storia su questo tema. La domanda sul perchè della diffusione tardiva delle immagini sorge spontanea. La spiegazione del quotidiano sta in un errore evidente della regia dell'emittente. Forse la concitazione finale, ma la confusione c'è stata. La Fiorentina però ha avuto accesso alle immagini nell'immediato post gara. Motivo per il quale la società non si è soffermata sull'episodio.