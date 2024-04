Il gol di Lookman è buono: le linee arrivano solo il giorno dopo FOTO

Mancano le immagini in grado di far mettere il cuore in pace ai tifosi viola, che avevano accarezzato il sogno di giocarsela ai supplementari

25 aprile 2024

Non vogliamo dare adito a inutili polemiche: l'Atalanta è stata superiore, lo ha riconosciuto capitan Biraghi e lo dimostrano la classifica e la partecipazione più assidua alle coppe europee di maggior rilievo. Curioso notare comunque come il bilancio complessivo rimanga in favore dei viola in questi ultimi anni. E anche se il gol che ha deciso tutto, il 3-1 di Ademola Lookman in contropiede al 94' (sigh), è stato segnato in posizione dubbia, vogliamo certamente fidarci della sala Var e della classe arbitrale, corroborata dalle moviole di oggi sui quotidiani. Ma allora, dove sono le linee del gol?