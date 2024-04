Nico Gonzalez non ci sta: su Ig le FOTO degli episodi di ieri con… un ladro

L'argentino non ha digerito i due episodi su cui la Fiorentina, per bocca dello stesso Italiano, ha recriminato

Nico Gonzalez non ci sta e fa sentire la propria voce, in modo figurato, attraverso una storia su Instagram. Dopo la sconfitta per 4-1 in casa dell'Atalanta che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia, il numero 10 ha scelto di abbinare ai fermi immagine del pestone subito da Carnesecchi nel primo tempo e del presunto fuorigioco di Lookman la figura di un ladro, o comunque una spia, un tipo losco, con il volto mascherato e l'impermeabile. Un'allusione chiara all'imparzialità, dal punto di vista di Nico, di quanto è stato deciso...