Le dirette show di Frey: quando gli ex se le cantano e se le suonano da soli

Ormai non lo si può più negare, Seba Frey ha rubato la scena con i suoi appuntamenti in diretta su Instagram. Se n’è accorto il Corriere Fiorentino, che nota come l’ex portiere stia coinvolgendo quasi ogni giorno ex compagni di squadra alla Fiorentina e non solo, per ore di risate e aneddoti. Il primo è stato Adrian Mutu, poi Ujfalusi, Nuno Gomes, Gilardino. Poi Pasqual e Materazzi, che pur non viola ha parlato della sua antipatia verso la Juve. E fra i commenti, ecco tantissimi calciatori che hanno voluto scherzare in compagnia di Frey e dei suoi ospiti. Chissà che non sia la spinta decisiva per formare la famosa squadra delle leggende viola…