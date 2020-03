Pasqual: “Gila mi ha sorpreso, Joaquin da schiantare”. E quella torta per Pancaro…

Seba Frey continua ad intrattenere i followers con dirette insieme agli ex compagni, stavolta è il turno di Manuel Pasqual, che ha risposto alle domande del francese e dei tifosi collegati. Ecco i passaggi più interessanti: “Ricordo ancora il giorno della presentazione ufficiale insieme a te, Seba, e a Brocchi. Io venivo dalla Serie B ero l’intruso. Ricordo quel primo anno (2005/06) che arrivammo quarti, sulla carta non eravamo così forti ma la compattezza del gruppo fece la differenza, si creò una vera simbiosi”. I due hanno ricordato alcuni aneddoti molto divertenti: “Quando andammo alla festa per la nascita del bimbo di Pancaro, facemmo scrivere sulla torta ‘Spero di assomigliare alla mamma’, con Pippo che piangeva dal ridere”.

.

Pasqual rivela poi: “La scorsa estate ho provato a rientrare nella Fiorentina, avrei voluto fare un’ultima stagione da calciatore in viola, ma dall’altra parte non la pensavano allo stesso modo”. Sugli ex compagni: “Non mi sarei aspettato che Gilardino sarebbe diventato allenatore e neanche Lupatelli preparatore dei portieri. Donadel invece lo vedo benissimo, l’ho incontrato qualche tempo fa ed era entusiasta della sua esperienza con la Fiorentina Under 16. Jovetic? Lui e Rossi erano due talenti incredibili che sono stati perseguitati dagli infortuni. Joaquin era un personaggio incredibile, giocatore fantastico e fuori dal campo ti faceva schiantare” ha detto Pasqual.

FREY SCATENATO, LA RISPOSTA SU REGINALDO…