Frey scatenato: “Rientrare nel calcio? Solo per la Fiorentina! Reginaldo aveva 3 gambe…”

Sebastien Frey sempre più mattatore nelle dirette instagram. Oggi l’ex portiere della Fiorentina si è intrattenuto in una lunga chiacchierata con Manuel Pasqual e tra aneddoti e ricordi ha detto: “Fare il preparatore dei portieri della Fiorentina? Ad oggi non è nei miei programmi, sono in contatto con la nuova proprietà ma per altre cose. Se però un giorno dovessi rientrare nel calcio, lo farei solo per la Fiorentina. Adesso sto bene, vivo tanto la famiglia” dice Frey. E quando gli chiedono di Reginaldo risponde così: “Posso dirvi che aveva 3 gambe…”.