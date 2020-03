Frey: “Ho dei progetti, voglio fare la squadra delle leggende viola”. E racconta degli ex

Sebastien Frey ha tenuto una diretta Instagram in compagnia dell’ex compagno Tomas Ujfalusi (LEGGI). Ecco le parole più significative dell’ex portiere viola:

“Ufo quando giocava con me aveva i capelli anche più belli dei miei, adesso se li è rasati tutti. Siamo stati dispiaciuti di non aver vinto nulla, ma abbiamo riportato in alto la Fiorentina. Adesso vorrei anche chiedere un po’ di cose qui su Instagram a giocatori più vecchi di noi. Ho in programma di creare una squadra di leggende della Fiorentina, a questo punto è un progetto per l’anno prossimo. Ufo era un giocatore pulito, sarei d’accordo se mi dicessero il migliore terzino degli ultimi anni viola. Dove lo mettevi, era una sicurezza. A sinistra c’erano Pasqual e Vargas, al centro Gamberini e Dainelli, con Ujfalusi a destra il secondo anno siamo stati la seconda miglior difesa. L’anno della penalizzazione saremmo arrivati secondi, una stagione incredibile. Tanti auguri a Terim per la sua battaglia contro il virus.

Organizzavamo la cena di squadra una-due volte al mese, ma nessuno ha mai saltato l’allenamento il giorno dopo. Poi dopo aver giocato vale tutto, siamo umani. Per principio ci sono delle squadre in cui noi non potevamo giocare. La mia carriera l’ho fatta seguendo le mie decisioni, sono contento. Montolivo? Non c’è mai occasione di parlarne, ma a lui come Santana e Pazienza per esempio vogliamo un mondo di bene, siamo e rimaniamo un gruppo unito.”