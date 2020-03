Mutu: “Allenare la Fiorentina è il mio sogno nel cassetto. Con Corvino serviva il traduttore”

L’ex viola Adrian Mutu è stato il protagonista di una diretta Instagram con l’ex compagno Sebastian Frey:

“La mia partita d’addio al calcio? Se non si farà a giugno, vediamo se sarà possibile giocarla a settembre o a ottobre. Sarebbe stato un evento bellissimo e grandissimo. Dove? Non è importante la città, ma sarà in Romania visto sono nato lì. Nel 2021 o 2022 potremmo giocarla a Firenze.

Allenare la Fiorentina? Un giorno mi piacerebbe allenarla, sarebbe il sogno nel cassetto, ma prima devo fare esperienza.

Rapporto con Prandelli? Grandissimo rapporto, lo sento quasi tutti i mesi. L’ho sentito dieci giorni fa, gli ho detto di avere cura di sé. Mi sta dando dei consigli da allenatore, ci siamo visti a Firenze.

Saluto la Fiorentina, è cambiata parecchio da quando c’eravamo noi. Ho visto che il patron è carico. Firenze si merita una squadra che lotta per i vertici. Vorrei che Firenze arrivi a vincere il campionato o, se non è possibile, a stare il più in alto possibile.

Il gol di Eindhoven? Ero a tredici metri dalla metà campo (ride, ndr). Qualcuno mi disse dalla panchina: ‘Ma che fai, tiri?’.

Il 3-3 al Genoa? Nel secondo tempo dovevo fare qualcosa, nel primo tu (si rivolge a Frey, ndr) avevi sempre il c… a terra (ride, ndr).

Alla Juventus ho vinto? E’ vero, ma l’esperienza alla Fiorentina è stata la più bella.

L’inchino? Mi è venuto così, era un modo di ringraziare i tifosi per il loro affetto. Quando mettevo piede sul Franchi era incredibile.

Donadel? Era un giocatore pazzesco, correva per tutti, anche 14 chilometri a partita. In una partita fece tanti cambi di campo. Nell’intervallo Prandelli gli disse: ‘Ci sono tanti altri giocatori che sanno fare diagonali di 60 metri, tu lascia perdere’.

Montolivo? Aveva una personalità pazzesca. Era importante.

Vargas? Miglior amico di Pasqual (ride, ndr). All’inizio, quando arrivò dal Catania, non giocava. Metteva dei cross a 250 chilometri all’ora. Contro il Bologna misi la testa e il pallone finì all’incrocio. Juan mi disse: ‘Bravo, bravo’. E io dissi: ‘Bravo un c…, mi sono fatto male alla testa’.

Il gol più bello con la Fiorentina? Tutti direbbero la punizione col Psv Eindhoven, ebbi un po’ di culo, ma dico il secondo, il gol col sinistro a giro. Ho fatti tanti gol a Firenze.

L’attaccante con cui mi sono trovato bene? Dico Adriano, Gilardino e Toni. Gila faceva gol da angoli impossibili.

Tiro più forte tra quelli di Vargas e Adriano? Una bella lotta.

Coro più bello per me? Il fenomeno, la curva lo cantava a Baggio, era un onore per me.

Osvaldo? E’ arrivato giovane alla Fiorentina. Un giorno andai da Corvino e gli dissi vedendo che arrivavano tanti giovani come Osvaldo e Jovetic: ‘State provando a vendermi?’. Quando parlava serviva il traduttore (ride, ndr).

La lite tra Vargas e Mihajlovic? Arrivarono corpo a corpo, testa a testa e dissi: ‘Se ora uno dei due fa una mossa, qui scoppia tutto’. Andai alla lavagna e scrissi: ‘Miha e Juan, chi vince? Aperte le scommesse’. Meno male non successe niente, eravamo a un secondo dal disastro.

Ero il secondo ad arrivare al campo, il primo era Seba, tanto che gli dicevo: ‘Hai dormito nello spogliatoio?’.

Il compagno che fumava di più? A parte me, non lo so. Non si fumava in gruppo (ride, ndr).

Ti ricordo quando eravamo a meno quindici? Nessuno ci dava una chance e invece siamo arrivati in Europa. Senza la penalizzazione, saremmo arrivati secondi o giù di lì.