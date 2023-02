Le delusioni del mercato e il -11: è sprofondo viola in campionato

Solo le coppe separano la Fiorentina dal fallimento stagionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che mette in risalto come la squadra viola abbia perso sette posizioni e ben 11 punti rispetto allo scorso campionato, chiuso al settimo posto. Solo il Verona ha un dato peggiore. Infortuni seri, acquisti estivi deludenti, la stagione non è mai decollata veramente. Anche in Conference League gli uomini di Italiano hanno fatto una discreta fatica per un girone tutto sommato abbordabile chiuso al secondo posto dietro al Basaksehir.