Commisso/2: “I tifosi ci aiutino, quelli veri si vedono quando si va male”

"Siamo in ritardo, che ci posso fare? Non possiamo aprire il Viola Park tra un mese. Il Ministro ci aiuti, la Serie A ha ricavi troppo inferiori rispetto alle altre leghe. Parlerò e mi farò valere perché l'industria del calcio sia trattata come merita. Senza ricavi più alti non si possono prendere i buoni giocatori, semplice. Il centro sportivo qui ci aiuterà. E poi non è possibile che le tasse su un giocatore che arriva dall'estero siano inferiori a quelle che si pagano per gli italiani..."