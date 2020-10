All’interno delle pagine sportive de La Nazione troviamo il punto sulla discussa fascia da capitano indossata ieri sera da Federico Chiesa. Il partente da un anno non indossa il simbolo più caro, la fascia di Astori, sostituita dallo stemma della Lega: veleni e rancori in un finale comunque doloroso per la Fiorentina, non solo per Chiesa, per come è stato gestito un addio annunciato da mesi. Non il massimo della coordinazione per un club che si prepara a dover sostituire il suo talento più prezioso.

La scelta di consegnare proprio a Chiesa la fascia per l’ultima partita (in assenza di Pezzella e Ribery) ha evidentemente scatenato il malcontento degli ultras, ieri presenti sotto l’albergo dei viola per sostenere la squadra. Un caldo invito – definiamolo così – a non indossare la fascia di Astori avrebbe convinto il giocatore a rappresentare la squadra con una fascia più anonima. Comunque la si guardi e la si pensi, un episodio che mette in evidenza fragilità condivise: era proprio necessario consegnare a Federico la fascia ieri sera?