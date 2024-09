Marin Pongracic è già un flop? Per adesso, scrive la Nazione, assolutamente sì. O almeno, i 15 milioni spesi non sono giustificati. Le prestazioni in campo parlano chiaro e le difficoltà dell'erede di Milenkovic sono davvero tante.

Il croato, arrivato lunedì a Firenze e in campo nell'allenamento mattutino di ieri, è in netta difficoltà. Non ha mai concluso una gara senza un cartellino giallo e non sembra dare sicurezza al reparto. Considerarlo un flop, scrive il quotidiano, è esagerato ma per adesso la delusione per il suo impatto nel mondo viola è ampia.