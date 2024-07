La lunga estate di Pradè: la rete di procuratori con cui tesse la Fiorentina

La lunga estate di Daniele Pradè e della sua rete di scouting. Così si apre l'articolo di Repubblica Firenze sull'uomo mercato viola. Salutato Nicolas Burdisso e accolto Roberto Goretti come nuovo direttore tecnico e stretto collaboratore, il ds della Fiorentina è tornato a muoversi in prima persona. Pradè sa benissimo che l’estate del calciomercato appena avviata sarà decisiva. Tra le prime mosse, parallele all’approdo di Palladino, quella di aver riallacciato i rapporti con Beppe Riso. Procuratore - nota il quotidiano - tra i più potenti nel panorama italiano, col quale fino a pochissimo tempo fa il dialogo era praticamente zero. L’intermediazione di Michelangelo Minieri è stata fondamentale. Riso cura i rapporti di Palladino ma anche di Sottil, non a caso indicato dal tecnico come talento dal quale ripartire. Della scuderia di Riso, la GR Sports, fanno parte , anche Lucca, Brescianinie Valentin Carboni, tutti obiettivi di mercato. Nel panorama dei procuratori che gravitano attorno alla Fiorentina ai vertici spicca Mario Giuffredi. È lui che tiene la procura di Biraghi, Ranieri e Parisi. A gennaio, per stessa ammissione di Pradè, la Fiorentina ha provato a corteggiare in tutti i modi Zaccagni, sotto l’ala di Giuffredi. Adesso il nome da tenere d’occhio, in questo senso, è Gaetanodel Napoli.