La Champions a Firenze: stasera la Fiorentina Femminile affronta il Wolfsburg

In città c’è voglia di Champions e la Fiorentina di De La Fuente proverà a soddisfare il desiderio dei tifosi che questa sera saranno sugli spalti del Viola Park. Già, perché (inizio ore 20, diretta streaming sul sito di Acf Fiorentina ), la squadra viola affronterà le tedesche del Wolfsburg nell’andata del secondo preliminare di Champions League. «Conosciamo la forza del Wolfsburg — ha detto ieri il tecnico viola Sebastian De La Fuente in conferenza stampa. L'obiettivo, proibitivo ma non impossibile, è di entrare nelle prime sedici squadre più forti d’Europa. Partendo però da sfavorite, come già successo col Brondby e con l’Ajax nel turno precedente. E ora col Wolfsburg. In questo inizio di stagione la Fiorentina Femminile ha vinto 4 partite su 4. Stasera il primo tempo contro le tedesche, prima della gara di ritorno in Germania.