Kouamé e Benassi con le valigie. Pulgar esce per Dodò. E Dragowski?

La Fiorentina lavora anche sul mercato in uscita, soprattutto per liberare prima possibile il posto da extracomunitario a Dodò. Il primo candidato a lasciarglielo sembra Pulgar che piace al Flamengo. I contatti fra le due società sono fitti, manon c'è accordo. Fra i giocatori che hanno maggior peso economico sul monte ingaggi – escludendo Kokorin – in partenza c'è Kouamé che l’Anderlecht rivorrebbe, mentre in Serie A si è fatta avanti la Cremonese. In uscita anche Benassi, su di lui si è acceso l’interesse del Lecce di Corvino. Infine Dragowski che piace a Torino e Spezia, oltre alla pista spagnola del Celta Vigo.