Dragowski è la prima scelta dello Spezia, Pecini prova a convincerlo

Riccardo Pecini è impegnato nella ricerca del sostituto di Provedel, qualora si sbloccasse il suo passaggio alla Lazio. La pista più calda in casa Spezia - si legge sull'edizione spezzina de La Nazione - conduce a Firenze. L’idea è quella di convincere Bartlomiej Dragowski a scegliere la Liguria come destinazione del rilancio, dopo una stagione di ombre in viola.