VN – Dragowski? Il polacco può restare in Italia, un club insiste per prenderlo

Su Bartlomiej Dragowski lo Spezia è determinatissimo e vuol chiudere l'operazione. Il portiere polacco, dunque, può restare in Italia, dopo che per mesi si era parlato di un suo trasferimento prima in Inghilterra e poi in Spagna. Le aquile liguri vogliono prelevarlo dalla Fiorentina e dargli la maglia da titolare, anche perché il loro attuale numero uno, ossia Ivan Provedel, spinge per andare alla Lazio. L'uomo mercato del club spezzino, Riccardo Pecini, stima molto Dragowski, lo ha avuto ad Empoli e vuol puntare su di lui. Vedremo se le due società troveranno la quadra per finalizzare l'operazione. Chiusura su un altro portiere ed ex obiettivo viola: Vanja Milinkovic-Savic resterà al Torino.