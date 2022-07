Benassi può partire, Corvino lo rivuole con sé a Lecce

Marco Benassi non fa parte dei piani di Vincenzo Italiano. Per il centrocampista della Fiorentina - si legge sulla Gazzetta del Mezzogiorno - sembra esserci la pista Lecce. Una suggestione per i salentini con l'ex dg viola Pantaleo Corvino che vorrebbe portare la mezzala in giallorosso. Era stato proprio il Corvino a portarlo a Firenze nel 2017. Il classe '94 è sotto contratto con la Fiorentina fino al 2024.