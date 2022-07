Si sblocca Dodô? Il Flamengo esce allo scoperto per Pulgar: “Il suo agente è qui”

I vertici del Flamengo si nascondono, ma non troppo, su Pulgar. E l'agente è il Brasile per la presentazione di Vidal

Presente in sala stampa durante la presentazione di Arturo Vidal, al direttore esecutivo del Flamengo Bruno Spindel è stato chiesto se ci fosse qualcosa di concreto riguardo alla possibilità di prendere il centrocampista viola Erick Pulgar: "Evitiamo di fare esplicitamente il suo nome. E' un grande atleta, la gente lo conosce come giocatore, questo è quello che posso dire".

Il presidente Braz invece scherza con i giornalisti e butta un po' di benzina sul fuoco: "L'agente (Felicevich, lo stesso di Vidal) è qui in mezzo a noi". Anche se non sembra una conferma diretta, quella del Flamengo resta una pista calda da aggiornare ora dopo ora. Una volta liberato il posto da extracomunitario, la Fiorentina avrà il via libera per Dodô.