Dodò-Fiorentina: la data delle possibili visite mediche del brasiliano

Dodò conta le ore che lo separano dall’ingresso nel mondo Fiorentina , che se fosse stato per lui sarebbe già avvenuto da settimane. Cosa manca ancora ? Ci sono degli incastri da sistemare nel contratto tra le due società e un affare da circa venti milioni di euro , 14,5 di quota fissa più 3,5 di bonus, non si sbriga in quattro e quattr’otto. In ogni caso il buon esito dell'operazione non è assolutamente in dubbio.

A certificare ciò c'è il fatto che il giocatore entro domani potrebbe sostenere le visite mediche, in modo da essere mercoledì a Moena. Questo ovviamente significherebbe che Fiorentina e Shakhtar hanno finalmente trovato un punto finale d’accordo, con annessa deroga che il club viola è in procinto di avere per far allenare l’esterno sudamericano seppur in assenza di un posto da extracomunitario in rosa. Posto che sarà liberato dalla cessione di Pulgar, verosimilmente al Flamengo , ma anche in questo caso con tempi dilatati. L’idea rimane di farlo arrivare in Trentino non oltre la metà di questa settimana, per un primo contatto con i nuovi compagni. E averlo a pieno regime nei due mini-ritiri in Austria con annesse amichevoli. Fonte Corriere dello Sport.