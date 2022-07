VN – Pulgar al Flamengo, avanti piano: fiducia, l’agente al lavoro per la quadra

Erick Pulgar, centrocampista della Fiorentina chiuso da Mandragora e Amrabat, è in trattativa con il Flamengo, squadra brasiliana che ha da poco ingaggiato il connazionale Vidal dall'Inter: non c'è ancora accordo sull'ingaggio, ma stando a quel che la redazione di Violanews ha raccolto, l'agente Fernando Felicevich è alacremente al lavoro per trovare una quadra e liberare così la casella extracomunitari per l'arrivo a Firenze di Dodò.