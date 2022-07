VN – Dodò, individuata una tempistica per l’arrivo a Moena: ecco la speranza

Settimana decisiva in vista per la Fiorentina

Sono giorni caldi per il completamento dell'operazione che porterà il terzino brasiliano Dodò alla Fiorentina: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ex Shakhtar, che al momento si trova a Milano in attesa del via libera, si sta organizzando perché spera di poter raggiungere i nuovi compagni a Moena nella giornata di mercoledì, dunque di effettuare visite e firma a inizio settimana.