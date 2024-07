Kean non esclude Lucca, ma servirà la partenza di Nzola. Retegui più lontano

Il mercato, ufficialmente, è iniziato da due giorni, ma le società si sono mosse in anticipo per portare ai propri allenatori i calciatori richiesti in poco tempo. Tra giovedì e venerdì per la Fiorentina sarà il Kean-day, con l'attaccante ex Juventus come primo acquisto della nuova squadra di Palladino. Ovviamente Pradé e soci non si potranno fermare qui visti i tanti posti, al momento, vuoti che dovranno riempirsi per regalare a Palladino una squadra competitiva. Zaniolo resta il nome più caldo, indicato dal tecnico viola come altro rinforzo prioritario per la trequarti. Il testa a testa con l’Atalanta è complicato ma la Fiorentina punta sull’accordo trovato da tempo con il Galatasaray, pronta a mettere sul piatto l’obbligo di riscatto come formula dell’operazione e ad arrivare ai venti milioni richiesti dai turchi. Non solo, per la punta continua a piacere Lucca, valutato dall’Udinese tra i 12 e i 15 milioni. Per andare però all’assalto dell’italiano ex Pisa servirà l’uscita di Nzola che ha mercato in Italia e che viene valutato dai viola più o meno la stessa cifra. Raffreddata la pista Retegui: l’italoargentino costa parecchio e la dirigenza vorrebbe optare per un profilo che non parta titolare rispetto a Kean. Lo riporta La Repubblica