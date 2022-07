Italiano sorride: la Fiorentina saluta Moena con un Poker ad alta velocità

La squadra di Italiano si congeda dalla Val di Fassa con un 4-0 alla Triestina: un ritiro positivo, in vista della stagione

Fine della fase uno della preparazione, a Moena la Fiorentina supera 4-0 la Triestina . Italiano - sottolinea La Nazione - ha festeggiato soprattutto le tante occasioni da gol create. Pressing altissimo anche con il play, mentalità ritrovata e qualche novità tattica per evitare le ripartenze dell’avversario.

La Fiorentina ha immagazzinato ormai un anno di lavoro, ma sta anche lavorando sui dettagli per migliorarsi, come ossessivamente pretende Italiano. E ieri contro la Triestina ci sono stati anche momenti di tensione (in particolare su Gonzalez). Forse perché la Fiorentina è partita davvero fortissimo: subito sopra di 3 gol dopo 13 minuti, la squadra viola ha dovuto poi fare i conti con alcuni interventi abbastanza diretti degli avversari.