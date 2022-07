Italiano riparte da 49: il primo lavoro è sfoltire la lista per Moena

La rosa di Italiano sfiora quota 50: da sfoltire con urgenza

Redazione VN

Vincenzo Italiano riparte da 49. Tanti - leggiamo su La Nazione - sono i calciatori che fanno parte della rosa della Fiorentina. Molti sono di passaggio, altri se ne andranno, altri ancora sono giovani aggregati. Il mercato per forza di cose rivoluzionerà la rosa, la migliorerà e soprattutto la dimezzerà. A Moena non ci saranno tutti: l’albergo che ospita la Fiorentina non potrebbe certo contenere un gruppo così numeroso. E almeno 25 posti sulla lista sono di chi comporrà la rosa definitiva. Sugli altri lo staff tecnico farà le prime valutazioni nei prossimi giorni. Martedì mattina si raduneranno tutti eccetto i nazionali che si aggregheranno con qualche giorno di ritardo, pronti a partire domenica mattina in direzione Val di Fassa.

Portieri

Sono cinque, solo Terracciano ha delle garanzie, in attesa che a lui si aggiunga Rosati (prossimo al rinnovo). Dragowski non salirà neanche in ritiro, presto saluterà la compagnia. Ghidotti e Cerofolini attendono notizie. Al gruppo si unirà presto un altro portiere in arrivo dal mercato, con ogni probabilità Gollini.

Difensori

In difesa la situazione è piuttosto fluida. Al gruppo dei protagonisti dello scorso anno si aggiungono i rientri dai prestiti: Ranieri, Ferrarini, Rasmussen, Dutu ed Edoardo Pierozzi che la Fiorentina riscatterà dopo l’ottima annata all’Alessandria. Tutti elementi probabilmente da ricollocare, a meno che Italiano non voglia trattenere qualcuno. Fra i giovani possibile chance per Frison e Gentile.

Centrocampisti

Detto di Mandragora, a centrocampo si rivedrà Zurkowski, un altro in attesa di conoscere il proprio futuro. Verosimilmente non giocherà nella Fiorentina 2022/2023. Tornano dai prestiti Niccolò Pierozzi, Lovisa, Benassi, Fiorini e Pulgar. Con loro ci sono Bianco, Corradini e Krastev.

Attaccanti

La truppa è nutrita anche in attacco. Toci, Agostinelli e Distefano si affacciano dalla Primavera. Spalluto è reduce da un’ottima stagione al Gubbio. Torna Gori, così come Koffi, Kouamé e Montiel. Insieme a loro i fedeli di Italiano e un elemento come Munteanu, ancora alla ricerca di una dimensione.

L'infografica della Nazione: i 49 di mister Italiano