Una squadra in partenza: Koko & co, quanti esuberi dorati in rosa

La Fiorentina, come ogni anno, si trova a fare i conti con i cosiddetti “esuberi”. Sulle colonne de La Nazione troviamo un resoconto dei giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore. Due le tipologie elencate: chi era in rosa già nella scorsa stagione, ma ha deluso e chi era in prestito, ma si appresta a rientrare. Sono molti quelli che saliranno a Moena. Italiano potrà vederli da vicino e chissà che qualche esubero non possa stupire e rivalutarsi.