Quanti esuberi. Da Kokorin a Pulgar, c’è una rosa da piazzare

Il mercato viola non passa solo dagli acquisti da regalare a mister Italiano, ma necessariamente dovrà essere messa in atto una profonda sfoltita vista la rosa extralarge che riguarda esuberi e giocatori che tornano dai prestiti. Come scrive il Corriere Fiorentino, sono almeno 19 i giocatori di cui si può fare a meno, a partire dal caso Kokorin . Il russo guadagna 1,8 milioni e non sembrano esserci all'orizzonte squadre russe interessate all'acquisto, l'unica strada percorribile ad oggi è la rescissione del contratto.

Discorso diverso per Dragowski, scrive il quotidiano: la Fiorentina si augura di incassare 7/8 milioni dalla Premier, ma occhio all'Espanyol. L'esperienza del polacco sembra comunque al capolinea, così come quella di Pulgar. Cska Mosca o Corinthians nel futuro del cileno, che lascerà Firenze alla pari di Benassi. Si valuta una nuova cessione anche per Kouamé, soltanto di passaggio a Firenze dopo l'annata all'Anderlecht, ma che potrebbe comunque fare tappa a Moena. Stessa sorte per Ranieri e altri giovani come Spalluto e Pierozzi: sarà Italiano a dare l'ultimo responso prima di un nuovo prestito.