Dragowski: asta franco-spagnola per il polacco

Un altro nodo da sciogliere per la porta gigliata è quello relativo a Bartłomiej Drągowski, con la strada del numero 1 polacco che sembra ormai segnata. Il classe '97 sembra essere destinato ad un futuro lontano da Firenze, e due club starebbero giocando al rialzo per ottenere le sue prestazioni sportive secondo quanto scritto oggi dal Corriere dello Sport. Trattasi dell'Espanyol e dei francesi del Reims, i quali stanno provando a convincere la Fiorentina. Da parte sua la viola non vorrebbe cedere per meno di 5 milioni il polacco, ma il contratto in scadenza nel 2023 non gioca a favore dei gigliati.