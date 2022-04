Italiano: ieri incontro “non programmato” tra il suo agente e la Fiorentina

La Fiorentina è concentrata solo sul campo, così come Italiano: ognuno per la sua strada, almeno per il momento

Redazione VN

Sta facendo discutere la clausola rescissoria presente nel contratto di Vincenzo Italiano. Repubblica Firenze riporta che ieri in un hotel del centro a Firenze si è tenuto un incontro tra tra Fali Ramadani, agente di Italiano, e la dirigenza viola definito dalla Fiorentina come “non programmato”. L'agente è in città per altri appuntamenti, mentre i dirigenti viola alle prese con incontri commerciali all’interno della struttura. Il tempo di un rapido saluto e poi ognuno per la sua strada, almeno per ora.

La cronaca dell'incontro trova spazio anche sulle pagine del Corriere Fiorentino. Fali Ramadani, divenuto manager dell’allenatore, ha incontrato il Dg Barone, Pradé e lo stesso Italiano, al centro dell’attenzione per la questione della clausola da 10 milioni scritta sul suo contratto. Il tecnico gigliato comunque - come ribadito ieri - non ha alcuna intenzione di farsi distrarre dalle voci sul suo futuro.