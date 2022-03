Italiano cambia procura. Il tecnico Viola entra nella scuderia di Ramadani

Cambio di procura per il tecnico

Vincenzo Italiano cambia. Non tanto nell'assetto tattico della sua Fiorentina quanto nell'agente che d'ora in poi gestirà i suoi interessi. Come riporta il TGR Toscana, il tecnico siciliano entra nella scuderia di Fali Ramadani, super procuratore che ha spesso operato con la Fiorentina e al centro di alcune vicende giudiziarie negli ultimi mesi. Non viene scaricato, comunque, Caliandro, che resta al fianco dell'ex Spezia in qualità di avvocato. La scelta di Italiano è arrivata a pochi mesi dall'arrivo nel capoluogo toscano. Sarà dunque l'agente macedone a trattare con la Fiorentina per il rinnovo del contratto del proprio assistito.