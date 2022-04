Arriva l’Udinese: Fiorentina al primo, vero bivio sul cammino verso l’Europa

La Fiorentina è chiamata a cancellare il ko di Salerno, con l'Udinese ha la possibilità di portarsi al quinto posto

"Non è questo il momento per altri pensieri che non siano quelli rivolti alla gara di questo pomeriggio (ore 18 al Franchi), dove la Fiorentina è attesa dal primo vero bivio sul cammino verso l’Europa. Di fronte si ritroverà l’Udinese, nella gara che lo scorso 6 gennaio vide in campo soltanto i viola nell’inutile attesa degli avversari bloccati qualche ora prima dall’Asl Friuli pe37 il focolaio Covid all’interno del gruppo bianconero. La replica di questo pomeriggio è cruciale per la Fiorentina, che in caso di vittoria si ritroverebbe in quinta posizione davanti a Roma, Lazio e Atalanta a quattro gare dal termine del campionato.