Italiano fa pretattica: porte chiuse prima degli ultimi due test a Moena

Quello di ieri è stato l’ultimo allenamento visibile ai tifosi in Val di Fassa. Stamani e domattina - scrive La Nazione - la Fiorentina si allenerà in un ‘Benatti’ a porte chiuse in occasione delle due rifiniture in vista delle amichevoli contro Trento e Triestina. Ieri tanto pallone fin dalle prime battute. Vincenzo Italiano ha fatto svolgere ai suoi una serie di esercitazioni tattiche, mirate allo sviluppo della manovra offensiva ed alla conclusione in porta.