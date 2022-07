Italiano scherza con Ikoné: “Se segni ancora mi viene un infarto”

Gli esterni devono essere più incisivi in termini di gol e assist. Abbiamo ormai perso il conto di quante volte Italiano abbia pronunciato frasi di questo tipo. E il tecnico siciliano sta spingendo proprio su questo concetto con i propri attaccanti in questi giorni di ritiro. E nel mirino, quest'oggi come in altre occasioni, ci è finito Jonathan Ikoné. Il francese è rimasto con un gruppetto di compagni ad allenarsi sulle conclusioni a fine allenamento. Italiano, che ha seguito con attenzione tutta l'esercitazione, non ha mai smesso si spronare l'ex Lille. E dopo due belle reti consecutive del francese, l'allenatore se ne è uscito con fare scherzoso: "Se fai anche il terzo mi viene un infarto". Terzo gol che poi non è arrivato con Italiano che ha potuto tirare un sospiro di sollievo: "Meno male, dai".