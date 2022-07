Oggi la terza amichevole viola a Moena: sold-out allo “Carlo Benatti”

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si avvicina alla terza amichevole di questo ritiro di Moena che si terrà questo pomeriggio alle ore 17 contro il Trento (Serie C). Il tecnico viola, che dovrà fare a meno di diversi elementi, si aspetta di vedere i progressi più consistenti della sua Fiorentina dopo quasi due settimane di duro lavoro in ritiro. Le scelte però, come detto, saranno forzate per diverse zone del campo, soprattutto se si conta che oltre agli assenti (Venuti, Benassi e Gonzalez) domani, alla stessa ora, al Benatti, è attesa anche la Triestina.