Il protagonista: “Jorko, Arlecchino si confessò burlando”, non è vero?

Arrivato a Gennaio, Ikonè ha dovuto affrontare il periodo di adattamento, in una squadra in cui il ruolo dell'esterno è davvero fondamentale. Adesso, il francese sta gestendo al meglio questo ritiro, ma la strada è ancora lunga. Ikonè deve trovare quella concretezza necessaria per diventare l'esterno di cui Italiano ha bisogno. Da "tanto fumo, poco arrosto" bisogna arrivare a risultati concreti. Servono gol e il mister è stato molto chiaro. Se "Arlecchino si confessò burlando", così Italiano ha detto la sua nel modo che lo contraddistingue. Adesso la palla passa a Ikonè, in attesa di un bel sinistro a giro che spazzi via critiche e dubbi.