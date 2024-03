Italiano e quel rapporto con Commisso: il tecnico riflette su scelte già fatte

E pensare che la scorsa estate è stato proprio Rocco Commisso a convincere Italiano a rimanere. E chissà, se adesso verranno messe in discussione scelte che sembravano già fatte

Dopo il rapporto tra Italiano e Joe Barone, il Corriere Fiorentino si sofferma su quello dell'allenatore della Fiorentina con Rocco Commisso. Tra i due c'è sempre stata una grande stima, rafforzata dall'abbraccio di ieri in allenamento. Dopo la tragedia che ha colpito tutto il mondo viola, il legame tra i due si è rafforzato sempre di più. E pensare che la scorsa estate è stato proprio RoccoCommisso a convincere Italiano a rimanere. E chissà, se adesso verranno messe in discussione scelte che sembravano già fatte. Una vicenda della quale Italiano adesso non ha alcuna intenzione di preoccuparsi perché nel suo cuore, ora, pulsa una sola parola: Fiorentina.